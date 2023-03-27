Главный тренер «Ариса» сомневается, что Кокорину нужно принимать участие в товарищеских матчах за сборную

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, был бы он рад, если бы форвард Александр Кокорин получил вызов в сборную России.

«Знаете, при всем уважении, не знаю, надо ли ему играть товарищеские матчи. Это товарищеские игры, которые ничего не решают. Какой смысл ему туда ехать? Официальные встречи — совсем другое», — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

Также он предположил, почему Кокорин не получил приглашение на мартовские товарищеские матчи национальной команды России.

«Может быть, его не вызывают из-за возраста, или сборная готовится к чему-то в будущем, поэтому Саша не играет здесь большой роли. Я рад, что, он остался у нас. Вчера лично сказал ему, что он топ-футболист, и пошутил, что, если бы я его тренировал с 17-18 лет, то он дорос бы до топ-клуба», — добавил специалист.

32-летний Кокорин с 2022 года выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Последний раз нападающий играл за сборную России в ноябре 2017 года.

В марте национальная команда России по футболу провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли против Ирана (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).