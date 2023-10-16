Главный тренер молодежной сборной России Шабаров об игре с «Сан-Паулу»: «На фоне усталости мы были как плавленые сырки»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров поделился с «СЭ» эмоциями от ничьей с «Сан-Паулу» U-20 (1:1).

В составе российской национальной команды отметился Александр Кокшаров. Игра началась с опозданием в один час из-за того, что автобус сборной России попал в пробку.

— Как оцените игру команды? Что получилось сегодня, и чем остались недовольны?

— На качество игры повлиял наш приезд. Игра была сумбурная, немного не хватало качества действий как в обороне, так и в атаке. Плюс жара немного придавила нас сегодня. Было видно, что на фоне усталости, которая у нас накопилась, мы были как плавленые сырки. Игроки где-то взрывались короткими сериями, но потом требовалось очень много времени на восстановление. Поэтому в этом матче темп был невысоким. Понравилось то, что на фоне усталости мы пытались играть в футбол, хотя и не все получалось. Создавали неплохие моменты для взятия ворот. Как и в игре с «Палмейрасом» не понравилась излишне эмоциональная манера, с которой люди разговаривают с арбитрами. Это не наш уровень дисциплины. Такой факт будет очень сильно влиять на нашу игру. Поэтому это то, от чего мы должны избавляться.

В предыдущих матчах бразильского турне молодежная сборная России победила «Палмейрас» (3:1) и «Сантос» (6:4), а также сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).