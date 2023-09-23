Гойкович считает, что в ближайшем будущем матч между Россией и Боснией невозможен

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча сборной России против Боснии и Герцеговины.

«Возможен ли товарищеский матч сборной России против Боснии и Герцеговины в ближайшем будущем? Думаю, что нет, пока невозможен. Тяжело будет это организовать. В прошлый раз со стороны болельщиков было оказано огромное давление, в следующий раз ничего не изменится. Лично я хочу, чтобы российские команды нормально играли в еврокубках, чтобы сборная России играла в квалификации ЧЕ и ЧМ. Это спорт, а не политика», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.