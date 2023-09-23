Генсек Федерации футбола Кении рассказал, когда будет согласован товарищеский матч со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено сообщил о ходе переговоров с Российским футбольным союзом (РФС) о товарищеском матче сборных.

«Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник. Наши федерации находятся в продвинутых переговорах», — приводит слова Отиено Sport24.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 8 товарищеских матчей.

В сентябре россияне дважды встречались олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и сыграли вничью с Катаром (1:1).

21 сентября Дюков заявил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.