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Сборная России

Сегодня, 14:43

Генсек Федерации футбола Кении рассказал, когда будет согласован товарищеский матч со сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено сообщил о ходе переговоров с Российским футбольным союзом (РФС) о товарищеском матче сборных.

«Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник. Наши федерации находятся в продвинутых переговорах», — приводит слова Отиено Sport24.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 8 товарищеских матчей.

В сентябре россияне дважды встречались олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и сыграли вничью с Катаром (1:1).

21 сентября Дюков заявил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.

Источник: https://sport24.ru/football/news-580670-gensek-federatsii-futbola-kenii-rasskazal-kogda-budet-soglasovan-tovarishcheskiy-match-so-sbornoy-rossii
Футбол
Сборная России по футболу
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