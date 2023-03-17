Губерниев объяснил, почему Карпин вызвал Головина и Миранчука в сборную России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов в сборную России полузащитников «Торино» Алексея Миранчука и «Монако» Александра Головина.

«А что не так? Насколько я понимаю, сборная России примет участие в международном турнире, который нам надо выиграть. Потому что иначе будет сложно понять это все, если мы займем второе место, а вперед пропустим сильную команду из Афганистана. Поэтому сейчас появляются турнирные задачи, и, естественно, сильнейших футболистов Карпин должен посмотреть. Я не удивлен», — приводит слова Губерниева «Евро-Футбол.Ру».

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.