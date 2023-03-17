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Сегодня, 18:05

Булыкин назвал «Спартак» самым полезным клубом для сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об итоговом составе национальный команды на мартовский сбор.

«В состав сборной России на мартовский сбор вошли восемь игроков «Спартака». Самый ли это полезный клуб России? Для сборной, наверное, да. Это тот клуб, который чаще выпускает россиян на поле и готовит кадры для национальной команды, инвестируя в будущее нашего футбола. Соболев и Комличенко лучше Дзюбы? Они лучше с точки зрения перспективы. Они прошли все сборы, постоянно принимают участие в матчах. Артему нужно немного набрать форму и продолжать забивать. Не думаю, что для него дорога в сборную закрыта. Посмотрим, что будет дальше. Почему Карпин не вызвал Уткина? Может быть, ему надо отдохнуть, может быть, у него микротравмы. Причин может быть много. Тренер сам решает, кто должен быть в сборной и кто ему поможет добиться результата в предстоящих матчах, потому что работа наставника зависит от результата. Не будет результата — все будут недовольны», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Сборы начнутся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта команда Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-poluchaetsya-chto-spartak-samyy-poleznyy-klub-dlya-sbornoy-rossii
Дмитрий Булыкин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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