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Сегодня, 12:33

Хиддинк назвал Аршавина игроком мирового класса: «Мне понравилось работать с ним!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Гус Хиддинк и Андрей Аршавин.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк в комментарии «СЭ» рассказал об эмоциях от работы с бывшим капитаном национальной команды Андреем Аршавиным.

«Андрей был игроком мирового класса и замечательной независимой личностью с чувством юмора! Мне понравилось работать с ним!» — сказал Хиддинк «СЭ».

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под руководством нидерландского специалиста Аршавин провел за национальную команду 33 матча, забил 9 голов, сделал 8 результативных передач и стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

В понедельник, 29 мая Аршавину исполнилось 42 года.

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