Хиддинк назвал Аршавина игроком мирового класса: «Мне понравилось работать с ним!»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк в комментарии «СЭ» рассказал об эмоциях от работы с бывшим капитаном национальной команды Андреем Аршавиным.

«Андрей был игроком мирового класса и замечательной независимой личностью с чувством юмора! Мне понравилось работать с ним!» — сказал Хиддинк «СЭ».

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под руководством нидерландского специалиста Аршавин провел за национальную команду 33 матча, забил 9 голов, сделал 8 результативных передач и стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

В понедельник, 29 мая Аршавину исполнилось 42 года.