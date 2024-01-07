Хиддинк поддержал решении РФС остаться в УЕФА: «Россия — часть Европы»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в комментарии «СЭ» отреагировал на решение исполкома РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Верно ли решение РФС остаться в УЕФА? Россия — часть Европы», — сказал Хиддинк «СЭ».

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В связи с этим РФС рассматривал вариант с переходом из Европы в Азиатскую конфедерацию футбола, но отказался от него из-за отсутствия гарантий успеха перехода.