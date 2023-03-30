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Сегодня, 19:22

Колыванов: «Не думаю, что Карпин потерял мотивацию работать в сборной, возможно, он резко высказался»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о мотивации Валерия Карпина продолжать тренировать национальную команду.

«Не думаю, что Карпин потерял мотивацию работать в сборной. Возможно, Валерий Георгиевич резко сказал. Он часто говорит вещи, которые журналисты и болельщики воспринимают с эмоциями. В любом случае, Карпин профессионал и будет работать, чтобы прогресс был и в «Ростове», и в сборной», — приводит слова Карпина Metaratings.ru.

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-ne-dumayu-chto-karpin-poteryal-motivaciyu-rabotat-v-sbornoi-vozmozhno-on-rezko-vyskazalsya-239476/
Валерий Карпин
Игорь Колыванов
Футбол
Сборная России по футболу
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