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Сборная России

Сегодня, 20:10

Кафанов объяснил, почему не может назвать лучшего российского вратаря

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» высказался о российских голкиперах.

«Лучший российский вратарь? Боюсь кого-то обидеть, потому что с уверенностью могу сказать о том, что в России сейчас очень много хороших вратарей. Очень сложно стало выбирать кандидатов в сборную. Наши голкиперы стали мало ошибаться, стали много выручать, стали играть стабильнее. Сейчас я начал взвешивать и учитывать такие моменты, на которые раньше даже внимания не обращал. При прочих равных отдаю предпочтение вратарю, который лучше играет ногами. Как правило, это ребята, которые играют в клубах, где есть такая практика. Это придумал не я, таков современный футбол. Очень жаль, что есть команды, в которых вратарям запрещено действовать в подобной манере», — цитирует Кафанова пресс-служба РФС.

Кафанов работает в «Ростове» с марта 2019 года. С лета 2021 года он совмещает это с работой в тренерском штабе сборной России.

Источник: https://rfs.ru/news/217968
Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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