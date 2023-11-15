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Сегодня, 14:12

Кафанов: «Если Хайкин приедет в сборную, то есть вероятность, что он больше не вернется на прежнее место работы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Никита Хайкин.
Фото Global Look Press
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему в национальную команду длительное время не вызывается голкипер норвежского «Буде/Глимт» Никита Хайкин.

«Причина почему его нет — простая. Клуб не запрещает ему приезжать, Никита сам хочет. Есть вероятность, что если он приедет к нам, он больше не вернется на свое прежнее место работы», — сказал Кафанов.

Хайкин вызывался в сборную России в ноябре 2021 года — тогда он был в заявке на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1), но ни разу не появился на поле.

Никита Хайкин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Буде-Глимт
Виталий Кафанов
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