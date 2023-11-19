Капитан сборной Кубы: «Обрадовались, когда узнали, что будем играть против России»

Капитан сборной Кубы Луис Парадела заявил, что обрадовался, когда узнал, что его команде предстоит провести товарищеский матч против России.

— О чем подумали, когда узнали, что будете играть с Россией?

— Нам об этом сообщил тренер. Этот матч нас обрадовал, мы пересекаем новые границы, оказываемся на другой стороне земного шара. Мы этому очень рады!

— Что слышали о России до приезда, какой главный стереотип? Не боялись медведей?

— До приезда у нас было не так много знаний о России. Знали, что у вас популярен хоккей. Сейчас мы рады возможности познакомиться с вашей культурой ближе.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).