Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свои слова о том, что футболистам нужно уезжать в иностранные чемпионаты.

«Я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты. А речь конкретно шла про лучшие чемпионаты Европы», — цитирует Карпина matchtv.ru.