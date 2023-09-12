Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал игрокам уезжать из РПЛ.

— Можно ли сейчас критиковать сборную, или нужно понимать, что мы работаем на будущее?

— Конечно, можно. А что еще делать?

— Смириться и ждать, что мы смотрим игроков на будущее.

— Мы об этом и так говорим. Какой толк? Мы об этом сказали миллион раз. От того, что я скажу, что изменится? Сто процентов нет.

— Вы не хотите дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хотя бы малейшая возможность?

— Я уже давал его 586 тысяч раз. И что? Кто может уехать — уезжайте. Еще раз говорю.

— Тогда наша лига станет еще слабее.

— Зато те, кто будут там, будут сильнее. И сборная будет сильнее. Как Хорватия, например.

Для России игра с Катаром (1:1) это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее российская команда составом до 23 лет дважды сыграла с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2.