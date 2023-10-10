Карпин — о последнем решении УЕФА: «Не ожидал, что нас допустят. Не ожидал, что отменят»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение УЕФА отменить допуск юношеских российских команд до международных турниров.

«Не ожидал, что нас допустят. Не ожидал, что отменят. То, что отменили, стало еще большей неожиданностью», — сказал Карпин.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Позже команды Украины, Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании отказались выступать на соревнованиях с участием юношеских сборных России.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные.