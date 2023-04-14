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Сборная России

Сегодня, 19:32

Карпин заявил, что не знает об отказе сборной России от участия в турнире ЦАФА

Виктория Кравченко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что национальная команда отказалась участвовать в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА).

«Сборная России откажется от участия в чемпионате ЦАФА? У меня нет никакой информации», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Ранее «СЭ» сообщал, что сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

Турнир планировалось провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5068507-karpin-otreagiroval-na-informaciyu-chto-sbornaya-rossii-otkazhetsya-ot-uchastiya-v-kubke-azii.html
Сборная России по футболу
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