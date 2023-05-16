Каряка: «Камерун, возможно, сильнейший соперник России с момента отстранения»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка рассказал, как относится к потенциальному товарищескому матчу национальной команды против Камеруна.

«Нормальный выбор. Думаю, у нас сейчас не так много вариантов. Возможно, это действительно самый сильный наш соперник с момента отстранения. Правда, надо понимать, в каком составе приедут. Может, захотят посмотреть ближайшие резервы. А так, конечно, да. Не просто так попали на последний чемпионат мира и сыграли на нем.

Думаю, Россия может сыграть в оптимальном составе. Тренерскому штабу, конечно, виднее. Они будут смотреть по загруженности тех или иных игроков по ходу сезона. Конечно, хотелось бы увидеть и легионеров. Но посмотрим, время с ними пообщаться еще есть. В любом случае здесь надо отталкиваться и от их состояния», — приводит «РБ Спорт» слова Каряки.

Ранее «СЭ» сообщал, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться 15 июня в Москве.