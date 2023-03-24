Кавазашвили прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Ирана

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Ирана (1:1).

«Ничего даже говорить не хочу про сборную. Расстроили они меня. Болельщики ведь ждут эти матчи, а результата нет. Да, товарищеский матч. И что? У нас других нет. Значит, надо в товарищеских встречах выходить и рвать всех на части за страну. Как можно охарактеризовать вчерашнюю игру? Игра была равна, играли два... Сборная России провела унылый матч», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.