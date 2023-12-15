Колосков назвал хорошим знаком новость о возможном матче сборной России против Сербии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» новость о возможном матче сборной России и Сербии в марте 2024 года.

«Новость эта хорошая, выходит за рамки привычного для нас круга товарищеских матчей. Это первая европейская страна, которая может с нами сыграть, что является хорошим знаком. Сербия — это сборная нашего уровня, сильная, хорошая. По моему собственному рейтингу — это средняя страна, с хорошим футболом. Очень важно, чтобы наша команда сыграла, если не с элитной, то очень приличной сборной по европейским меркам», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Сборная России может провести товарищеский матч с Сербией в Санкт-Петербурге: игра на «Газпром Арене» состоится в конце марта 2024 года, если сербская федерация футбола получит одобрение от ФИФА и УЕФА.