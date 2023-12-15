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Сборная России

Сегодня, 15:37

Сборная России проведет товарищеский матч с Сербией, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА

Алина Савинова
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Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против национальной команды Сербии, сообщает Tanjug.

По информации источника, игра состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге, но при условии, что встречу одобрит Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав три победы, 4 раза сыграв вничью и один раз потерпев поражение.

В обновленном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций Россия опустилась на 29-е место, потеряв 11 позиций. Сербия занимает 11-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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