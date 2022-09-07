Колосков о товарищеских матчах сборной: «Санкции есть, но они не вечны. Национальная команда должна существовать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что сборная России проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном.

«Сборная должна существовать! Было бы ошибкой, если бы мы приостановили действия национальной команды. Игроки должны чувствовать внимание со стороны тренерского штаба. Санкции есть, но они не вечны. И нужно быть готовым к тому, чтобы выступать», — сказал Колосков «СЭ».