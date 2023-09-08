Колосков считает, что Оганесян вправе выбирать между сборными России и Армении

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова полузащитника «Оренбурга» Степана Оганесяна о том, что он не определился с выбором сборной.

«Во-первых, на уровне основной сборной России Степана еще никто не приглашал. Да, он вчера забил, но делать после этого какие-то основательные прогнозы бессмысленно. Как его карьера сложится дальше, никто не знает. Текущую политическую ситуацию знают все, и выбирать — право Оганесяна», — заявил Колосков RT.

21-летний футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта (1:1) и забил гол.