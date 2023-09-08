Гришин: «В сборной России должны играть лучшие»

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру сборной России в матче против олимпийской сборной Египта.

Вчера, 7 сентября, российская команда сыграла вничью — 1:1. Голом отметился Степан Оганесян.

— Смотрел отрывками матч сборной. Для чего такие игры? Все-таки это международный матч. Можно посмотреть кандидатов. Есть возможность лишний раз увидеть ребят.

— Как вы относитесь к тому, что в сборную России вызвали 49 футболистов?

— В сборной России должны играть лучшие. Тут надо обращаться к тренерскому штабу.

11 сентября сборная России проведет второй матч с олимпийской сборной Египта.