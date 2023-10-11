11 октября, 23:20
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость об отказе голкипера «Лацио» Ивана Проведеля от выступлений за сборную России.
10 октября тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил «СЭ», что в национальную команду могли вызвать Проведеля, но голкипер «не захотел общаться ни с кем из России».
«Если не нравится, не играй, дай бог ему здоровья. Как я отношусь к тому, что он заявил, что не хочет иметь ничего общего с Россией? Я не присутствовал при этом интервью, ты тоже не присутствовал, написать могут все, что угодно», — цитирует Колоскова «ВсеПроСпорт».