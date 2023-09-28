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Сегодня, 11:41

Красножан заявил, что никто из российских футболисток не отказывался от сборной после отстранения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан заявил, что ни одна футболистка не отказалась играть за национальную команду с начала отстранения.

«Никто из футболисток не отказывался от вызова в сборную России с момента отстранения. Не могли приехать, например, по состоянию здоровья, а что бы кто-то сказал не вызывать или что не приедет, такого не было. Таких, которые могли бы поменять гражданство, тоже не было. Эта тема вообще не поднимается в национальной команде», — приводит слова Красножана ТАСС.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18861115
Футбол
Сборная России по футболу
Юрий Красножан
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