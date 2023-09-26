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Сегодня, 11:30

Лантратов положительно оценивает конкуренцию с Сафоновым в сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов видит только положительные моменты в конкуренции с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым в сборной России по футболу.

«Я думаю, что здесь даже добавить нечего, потому что все прекрасно знают тренера вратарей сборной России Виталия Витальевича Кафанова, после работы с ним все прибавляют, двигаются в правильном направлении. Прибавляют очень серьезно. Конкуренция с Матвеем Сафоновым? Класс, класс в конкуренции», — приводит слова Лантратова ТАСС.

27-летний Лантратов дебютировал за сборную России в 2023 году матче с Катаром (1:1). Во втором тайме он заменил в воротах Сафонова и через минуту пропустил мяч.

Источник: https://tass.ru/sport/18841381
Илья Лантратов
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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