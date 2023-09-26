Лантратов назвал сумасшедшими эмоции от вызова в сборную России

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов получил сумасшедшие эмоции от проведенного сбора с командой России в сентябре.

«Обговаривали ли с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым мое участие в матче с Катаром? Конкретно, на какой минуте выйду, не обговаривали. Но было понимание, что буду играть. Вышел на 70-й минуте. Это сборная, сумасшедшие эмоции от сбора и от вызова в сборную. Понятно, что это была товарищеская игра, но это национальная команда, поэтому всегда приятно вызываться», — приводит слова Лантратова ТАСС.

27-летний Лантратов дебютировал за сборную России в 2023 году матче с Катаром (1:1). Во втором тайме он заменил в воротах Сафонова и через минуту пропустил мяч.