В сборной Камеруна подтвердили, что матч со сборной России пройдет на «ВТБ Арене»

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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал, что матч со сборной России пройдет на «ВТБ Арене».
«Переговоры между нашими федерациями велись еще с лета. К сожалению, из-за жесткого графика мы не смогли провести товарищескую встречу в июне, но мы хотели сыграть с командой России. В октябре такая возможность появилась, и в кратчайшие сроки ФФК и РФС договорились. Для нас не проблема сыграть товарищескую встречу в Москве или другом российском городе. Нам предложили разные варианты: мы выбирали между стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге, а также аренами ЦСКА и «Динамо» в Москве. Последний вариант устроил обе стороны, и 12 октября на этом стадионе сыграют сборные Камеруна и России», — приводит слова Джунана Sport24.
21 сентября президент РФС Александр Дюков заявил, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном. По его словам, игра с большой долей вероятности пройдет в Москве.
В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).