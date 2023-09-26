В сборной Камеруна подтвердили, что матч со сборной России пройдет на «ВТБ Арене»

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал, что матч со сборной России пройдет на «ВТБ Арене».

«Переговоры между нашими федерациями велись еще с лета. К сожалению, из-за жесткого графика мы не смогли провести товарищескую встречу в июне, но мы хотели сыграть с командой России. В октябре такая возможность появилась, и в кратчайшие сроки ФФК и РФС договорились. Для нас не проблема сыграть товарищескую встречу в Москве или другом российском городе. Нам предложили разные варианты: мы выбирали между стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге, а также аренами ЦСКА и «Динамо» в Москве. Последний вариант устроил обе стороны, и 12 октября на этом стадионе сыграют сборные Камеруна и России», — приводит слова Джунана Sport24.

21 сентября президент РФС Александр Дюков заявил, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном. По его словам, игра с большой долей вероятности пройдет в Москве.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).