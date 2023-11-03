Масалитин назвал первостепенную задачу Карпина в сборной России

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, для чего сборной России проводить товарищеские игры в нынешней ситуации.

20 ноября национальная команда сыграет против сборной Кубы.

«Сейчас сборной необходимо играть. Просто играть. Чем больше удастся просмотреть игроков, которые смогут усилить национальную команду, тем лучше для российского футбола. А статус матчей не имеет особого значения, поскольку мы ни к каким турнирам не готовимся. У нас просто идет развитие отечественного футбола. Хотя результат никто не отменял. Хочется видеть от нашей сборной качественную игру и достойные результаты. Но и камень в огород Карпина не бросишь. Потому что, в первую очередь, нужно просмотреть кандидатов и найти тех, кто себя ярко проявит и заслужит место в сборной», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Российские клубы и сборная по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.