Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:28

Масалитин назвал первостепенную задачу Карпина в сборной России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, для чего сборной России проводить товарищеские игры в нынешней ситуации.

20 ноября национальная команда сыграет против сборной Кубы.

«Сейчас сборной необходимо играть. Просто играть. Чем больше удастся просмотреть игроков, которые смогут усилить национальную команду, тем лучше для российского футбола. А статус матчей не имеет особого значения, поскольку мы ни к каким турнирам не готовимся. У нас просто идет развитие отечественного футбола. Хотя результат никто не отменял. Хочется видеть от нашей сборной качественную игру и достойные результаты. Но и камень в огород Карпина не бросишь. Потому что, в первую очередь, нужно просмотреть кандидатов и найти тех, кто себя ярко проявит и заслужит место в сборной», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Российские клубы и сборная по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11273351-masalitin-nazval-pervoocherednuyu-zadachu-karpina-v-sbornoj-rossii.html
Валерий Карпин
Валерий Масалитин
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Неймар рассказал, как прошла операция на колене
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: будут ли еще матчи в 2023 году?
Масалитин объяснил, почему уровень сборной Кубы не играет важной роли для товарищеского матча с россиянами
Галямин: «Разве Куба — хороший соперник для сборной России? Нам нужно играть с другими странами»
Тарханов считает, что Головина и Миранчука нужно вызвать на игру с Кубой
Широков — про сборную Кубы: «Рейтинг ФИФА ничего не говорит об уровне команды»
Мостовой — о сопернике сборной России: «Что мы получим от матча с Кубой? Нужно ли это?»
Семин — о матче России с Кубой: «Неважно, с кем играть. Главное — популяризировать футбол по всей стране»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Лоза: «Игра сборной России с Кубой — это просто так, чтобы ребята не сидели без работы»