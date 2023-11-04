Тюкавин о соперниках сборной России: «Главное играть. Какая разница, какие команды?»

Сегодня, 13:00
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился с «СЭ» мыслями о возможных соперниках сборной России в ближайших матчах.
— Возможно, что у сборной России еще будут игры с соперниками по типу Танзании. Команды назывались не самые сильные, прямо скажем. Как вам такие соперники?
— Главное играть. Какая разница, какие команды?
— То есть даже выезд на условные Сейшельские острова для вас хорошо?
— Нормально, почему нет. Если нужно играть, то, конечно, сыграем.
3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч против Кубы. Игра пройдет в Волгограде.
В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).