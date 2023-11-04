Тюкавин о соперниках сборной России: «Главное играть. Какая разница, какие команды?»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился с «СЭ» мыслями о возможных соперниках сборной России в ближайших матчах.

— Возможно, что у сборной России еще будут игры с соперниками по типу Танзании. Команды назывались не самые сильные, прямо скажем. Как вам такие соперники?

— Главное играть. Какая разница, какие команды?

— То есть даже выезд на условные Сейшельские острова для вас хорошо?

— Нормально, почему нет. Если нужно играть, то, конечно, сыграем.

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч против Кубы. Игра пройдет в Волгограде.

В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).