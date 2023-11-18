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Голкипер сборной России и «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился эмоциями после вызова в состав национальной команды на матч с Кубой.
«Эмоции от вызова только положительные. Вратарские тренировки похожи с теми, что в клубе. Но упражнения другие. Для меня этот вызов в сборную очень важен, несмотря на меньший ажиотаж.
Холодно тренироваться? Не так холодно, вчера было холоднее. Солнце светит!
Решение по вратарю примет тренерский штаб. Ты всегда хочешь сыграть, у меня есть это желание", — сказал Нигматуллин.
Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.