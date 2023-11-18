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Сегодня, 11:40

Чалов — о матче с Кубой: «Хочется, чтобы на эту игру пришло как можно больше людей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Форвард сборной России и ЦСКА Федор Чалов прокомментировал матч с национальной командой Кубы.

«Головин единственный тренировался без шапки? Сибирский парень! Все ребята готовы и морально, и физически. Посмотрели несколько игр, понимаем, во что они играют, но будем отталкиваться от своей игры. С Камеруном была приятная атмосфера, хочется, чтобы на эту игру пришло как можно больше людей. Когда играешь дома, болельщики гонят тебя вперед. В играх за сборную хочется всегда показать себя с лучшей стороны. Постараемся в предстоящем матче играть в красивый футбол», — сказал Чалов.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Федор Чалов
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Никита Кривцов
УЕФА
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