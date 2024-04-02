Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

2 апреля, 14:49

Овчинников — о неудачах сборной России в международных турнирах: «Обязательно случался какой-то громкий скандал»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос, почему поколение футболистов 90-х годов не смогло добиться громких побед на международных соревнованиях.

«Игроки были очень сильные, все играли в ведущих европейских чемпионатах и занимали там лидирующие позиции. У нас действительно были звезды. Отборочные турниры мы играли на ура. А как выходили в финальную часть, обязательно случался какой-то громкий скандал. Все время что-то мешало. А почему, я не знаю, не могу сказать. Даже находясь внутри, мы не можем знать все», — приводит «КП Спорт» слова Овчинникова.

Наивысшими достижениями сборной России в международных турнирах являются 3-е место на чемпионате Европы-2008 и выход в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Источник: КП Спорт
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев: «Согласен с Карпиным: в игре Головина, Захаряна и Миранчука появились черты европейского стиля»