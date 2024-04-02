Романцев: «Согласен с Карпиным: в игре Головина, Захаряна и Миранчука появились черты европейского стиля»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал игру полузащитников Арсена Захаряна, Александра Головина и Алексея Миранчука за сборную России.

— После матча с Сербией (сборная России выиграла со счетом 4:0. — Прим. «СЭ») Карпин отметил, что Захарян стал быстрее принимать решения на поле. То же относится и к Головину с Алексеем Миранчуком. Говорит ли это о том, что быстрота игрового мышления — одно из главных требований европейского футбола, чего нам зачастую не хватает?

— Согласен с Валерием: в действиях каждого из этой троицы появились черты европейского стиля. Они стали качественнее работать с мячом, стараются поскорее расстаться с ним, добавляя скорости атаке и не позволяя сопернику перестроиться в обороне.

При характерной для Европы жесткой опеке по всему полю это важное качество. Промедлишь — можешь потерять мяч и пропустить ответный ход соперника. Таковы требования. И чем быстрее их усваиваешь, тем больше шансов заиграть в основном составе. Кому-то это удается сразу, а кому-то нужно время, которого у легионера в обрез — на тебя затрачены деньги, поэтому давай их отрабатывай! Тот же Головин не сразу вышел на лидерские позиции в «Монако». Но все-таки доказал, что в нем не ошиблись. Не очень гладко начинал в «Аталанте» Миранчук, имя которого сейчас все громче звучит в серии А. Теперь вот набирает в «Сосьедад» Захарян, который тяжело встраивался в новую команду. И наверняка это радует Карпина, который и сам поиграл в этом клубе.

Помню, когда уезжал в Италию Аленичев, я не сомневался, что с его быстротой мышления и умением чувствовать партнеров у Димки все получится. И не ошибся. Как не ошибся и в зарубежной карьере Мостового с Карпиным. Уверен, что окажись в свое время в «Баварии» Титов, то и он бы в бундеслиге не затерялся. Потому что знал: Егор — мужик с настоящим характером, без которого большим игроком не становятся. И это особенно важно, поскольку тонкостям европейского футбола не учат. Клуб тебя купил, а дальше смотри, осваивайся, учись. Сумеешь проявить волю, перетерпеть трудности, выживешь! Других вариантов нет. И контракт легионера — это не только переход на европейские игровые рельсы, но еще и проверка себя на прочность. Похоже, Головин, Миранчук и Захарян это поняли.

Успехов вам, друзья, и таких же ярких побед, как эта мартовская, над Сербией!