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Сегодня, 17:12

Колосков: «Большинство членов исполкома склоняются к переходу в Азию»

Колосков заявил, что большинство членов исполкома склоняются к переходу в Азию
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» высказался об итогах прошедшего заседания исполкома РФС.

«Было много опасений. Большинство членов исполкома склоняются к тому, чтобы перейти в Азию. Но есть несколько неясных вопросов, поэтому приняли решение отложить окончательное решение до следующего заседания исполкома РФС. Оно пройдет во вторник», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

РФС
Вячеслав Колосков
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