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Сборная России

29 сентября, 12:11

Полузащитник «Краснодара» Кривцов признался, что был рад попасть в окончательный список игроков сборной России

Алина Савинова

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

«Если честно, то я не ожидал, что окажусь в финальном списке. Был очень рад этому. Близкие поздравили меня, все были рады. Жаль, что не удалось сыграть, но надеюсь, что еще попаду в сборную», — цитирует 20-летнего спортсмена «РБ Спорт».

Также он объяснил, почему ему пришлось покинуть расположение национальной команды.

«Было небольшое отравление, чувствовал легкое недомогание. Не было сил. Решили, что лучше вернусь обратно в клуб. Сейчас уже все хорошо, восстановился», — добавил он.

Кривцов был приглашен в сборную России по футболу, но покинул расположение команды из-за недомогания.

С 19 сентября национальная команда проводила тренировочные сборы на базе в Новогорске. 24 сентября команда Валерия Карпина сыграла с Киргизией в товарищеском матче (2:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-krivtsov-o-vy-zove-v-sbornuyu-rossii-ne-ozhidal-chto-popadu-v-okonchatel-ny-j-spisok-nadeyus-chto-v-budushhem-eshhe-sy-grayu/
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Сборная России по футболу
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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