Посол БРИКС ответил на вопрос об организации матчей молодежной сборной России в Бразилии

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» высказался об организации матчей молодежной сборной России.

«Сейчас это сделать намного проще, чем раньше. Бразильские команды уже приезжали в Россию — и их очень тепло приняли! После поездки они полностью поменяли мнение о текущей ситуации в стране и не только. Потому что в бразильских СМИ говорили об обратном. И люди, которые работали в клубах, не видели реальной картины», — сказал Кавалканте «СЭ».

13 октября российской команде предстоит встретиться с «Палмейрасом» U-20, 14 октября — с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Брагантино» U-20.