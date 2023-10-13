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Сегодня, 11:30

Посол БРИКС ответил на вопрос об организации матчей молодежной сборной России в Бразилии

Микеле Антонов
Корреспондент
Игроки молодежной сборной России.
Фото РФС
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Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» высказался об организации матчей молодежной сборной России.

«Сейчас это сделать намного проще, чем раньше. Бразильские команды уже приезжали в Россию — и их очень тепло приняли! После поездки они полностью поменяли мнение о текущей ситуации в стране и не только. Потому что в бразильских СМИ говорили об обратном. И люди, которые работали в клубах, не видели реальной картины», — сказал Кавалканте «СЭ».

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13 октября российской команде предстоит встретиться с «Палмейрасом» U-20, 14 октября — с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Брагантино» U-20.

Футбол
Молодежная сборная России по хоккею
Сборная Бразилии по футболу
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