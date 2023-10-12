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Сборная России

Сегодня, 09:30

Радченко: «Накануне игры с Камеруном Саленко приснилось, что он забьет пять голов. В итоге сбылось!»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко рассказал, как его экс-партнеру по национальной команде Олегу Саленко приснился вещий сон перед матчем заключительного тура группового турнира чемпионата мира 1994 года против Камеруна.

«Мы все понимали, что для нас эта ключевая игра всего турнира, поэтому Садырину ничего не надо было нам говорить. Тогда в плей-офф выходили сборные, которые заняли первые-вторые места в своих группах, и четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Обыгрывая Камерун, мы как раз поднимались на третье место. Я жил в одном номере с Олегом Саленко. Наступил день матча. Мы проснулись и пошли на завтрак. И тут он мне говорит: «Слушай, какой-то дурацкий сон приснился. Как будто я сегодня забью пять голов». Я спросил его, как такое может быть — «А, ерунда, не бери в голову». В итоге сбылось!» — приводит Sport24 слова Радченко.

В этой встрече сборная России со счетом 6:1 разгромила национальную команду Камеруна. Саленко забил 5 мячей в ворота африканской команды и стал лучшим бомбардиром турнира. Чемпионат мира 1994 года выиграла Бразилия. Серебряные медали завоевала Италия, бронзовые награды достались Швеции. Турнир проходил в США.

Будучи футболистом, Радченко провел 2 игры за сборную СССР и 33 матча за национальную команду России, в которых отметился 9 голами. На счету Саленко 8 матчей за российскую сборную и 6 голов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-586079-eks-futbolist-sbornoy-rossii-nakanune-igry-s-kamerunom-salenko-prisnilos-chto-on-zabyet-pyat-v-itoge-sbylos
Дмитрий Радченко
Олег Саленко
Сборная России по футболу
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