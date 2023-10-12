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Сегодня, 18:00

Россия — Камерун: прямая трансляция матча

Матч Россия — Камерун начнется 12 октября в 19:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сборная Россия сыграет против Камеруна в товарищеском матче в четверг, 12 октября. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Россия — Камерун будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 18.00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.

В сентябре команда Валерия Карпина провела выездные матчи — с Катаром 12 сентября (1:1), а также с олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября (1:1; 1:2).

Сборные России и Камеруна дважды играли друг против друга: первая встреча прошла в рамках чемпионата мира в 1994 году и завершилась победой россиян со счётом 6:1. Вторая игра прошла в рамках товарищеского матча в 2011 году, который завершился со счетом 0:0.

Сборная Россия по футболу: новости, состав команды, статьи, видео и фото

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Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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