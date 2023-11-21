Рауль Рианчо: «Карпин не поет гимн, но всем сердцем любит Россию»

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию перед матчем сборных России и Кубы, когда тренер Валерий Карпин не пел национальный гимн.

«Не стоит придавать этому значение, это всего лишь рабочая ситуация. Я уверен, что Карпин всем сердцем любит Россию. Это очень качественный тренер. Ну не поет он гимн и что здесь такого? Иногда выражение чувств не так важно, ведь главное само их наличие», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Встреча в Волгограде между командами России и Кубы завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев поля. В следующем товарищеском матче подопечные Карпина могут сыграть с Буркино-Фасо.