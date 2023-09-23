Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:30

Романцев высказался о призыве Карпина к российским футболистам уезжать играть в Европу

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев специально для «СЭ» прокомментировал слова наставника национальной команды Валерия Карпина об отъезде игроков в Европу при первой возможности.

«Честно говоря, не ожидал на это такой шумной реакции, да еще с привкусом политики и безумными обвинениями в стремлении развалить наш футбол. Лично мне эта история представляется желанием придать сказанному тренером элемент скандальности. Сужу по вопросу, от которого так и попахивает провокацией. Если верить опубликованному тексту, то после матча с Катаром Карпина спросили: не хочет ли он дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хоть какая-то возможность? Известно, что способ получить зарубежный контракт в футболе только один — стабильная, высокого уровня игра, отвечающая требованиям клуба, который тебя приглашает. Иных возможностей выступать в другой стране быть не может. Замечу, что тех, кто за последние годы сумел заинтересовать европейские клубы, в нашем футболе — раз-два и обчелся», — сказал Романцев.

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Олег Романцев, Гус Хиддинк, Валерий Карпин. «Хиддинк тоже говорил: для наших игроков окно в Европу — шаг вперед. И его не обвиняли в стремлении развалить российский футбол». Мнение Романцева

Валерий Карпин
Олег Романцев
Футбол
Сборная России по футболу
4
0
Читайте также
Индийские спортсмены не смогли въехать в Китай из-за территориального спора
Чимаев отказался от гражданства Швеции и будет драться в UFC под другим флагом
На Украине прошла волна массовых увольнений женщин-фармацевтов
Странная реакция Байдена на встрече с Зеленским изумила журналистов
Синоптик рассказала о сроках окончания бабьего лета в Москве
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Инфантино отказался отвечать на вопрос о перспективах снятия санкций с российских команд

Билялетдинов считает камерунцев сильнейшими соперниками россиян за последнее время