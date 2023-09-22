Инфантино отказался отвечать на вопрос о перспективах снятия санкций с российских команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино не стал отвечать на вопрос о возможном снятии санкций с российского футбола, сообщает ТАСС.

53-летний функционер поблагодарил за вопрос, но не стал отвечать, когда российские команды смогут участвовать в турнирах под эгидой ФИФА.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 8 товарищеских матчей.

В сентябре россияне дважды встречались олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и сыграли вничью с Катаром (1:1).

21 сентября президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.