Инфантино отказался отвечать на вопрос о перспективах снятия санкций с российских команд

Сегодня, 18:55
Президент ФИФА Джанни Инфантино не стал отвечать на вопрос о возможном снятии санкций с российского футбола, сообщает ТАСС.
53-летний функционер поблагодарил за вопрос, но не стал отвечать, когда российские команды смогут участвовать в турнирах под эгидой ФИФА.
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 8 товарищеских матчей.
В сентябре россияне дважды встречались олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и сыграли вничью с Катаром (1:1).
21 сентября президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.