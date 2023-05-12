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Сегодня, 17:38

Россия завершит сезон-2022/23 на 18-м месте в рейтинге УЕФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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По итогам европейского клубного сезона-2022/23 Россия займет 18-е место в рейтинге УЕФА, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что согласно документам Ассоциации европейских клубов (ECA), такая позиция в таблице коэффициентов позволит стране в сезоне 2024/25 делегировать чемпионам страны проход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, второму месту — в первый раунд квалификации Лиги Европы и третьей команде и победителю национального Кубка — во второй раунд квалификации Лиги конференций.

Согласно расчетам Metaratings.ru, по итогам сезона 2023/24 при наихудшем сценарии Россия может опуститься на 27-е место. Квоты по турнирам не поменяются в сравнении с 18-м, но путь придется начинать с более ранних отборочных раундов.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча: против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/rossiya-zavershit-sezon-2022-23-na-18-m-meste-v-reitinge-uefa-pri-vozvrashenii-v-evrokubki-strana-poluchit-po-odnoi-putyovke-v-lch-i-le-2024-25-250490/
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
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