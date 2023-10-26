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Сборная России

26 октября, 11:19

Сборная России осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На официальном сайте ФИФА опубликовали обновленную версию рейтинга сборных.

Сборная России осталась на 39-м месте в новом рейтинге. В активе команды 1497,63 балла.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Аргентины (1861,29 балла). Второе место занимает Франция (1853,11), третье — Бразилия (1812,2).

Сборная России в октябре провела два товарищеских матча против Камеруна (1:0) и Кении (2:2). Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

По информации «СЭ», ближайшими соперниками сборной могут стать команды Сенегала, Занзибара и Танзании.

Футбол
Сборная России по футболу
ФИФА
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