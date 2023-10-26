Сборная России поздравила Дмитрия Сычева с 40-летием

26 октября, 11:13
Пресс-служба сборной России поздравила бывшего нападающего национальной команды Дмитрия Сычева с днем рождения.
26 октября Сычеву исполнилось 40 лет.
«Поздравляем легенду с днем рождения! Желаем Дмитрию крепчайшего здоровья, душевной гармонии и исполнения всех желаний!» — сказано в сообщении.
Сычев объявил о завершении карьеры в 2019 году. Его последним клубом стал армянский «Пюник», за который форвард не провел ни одного матча. Также он выступал за «Спартак», «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», «Волгу» и «Окжетпес».
В активе Сычева 15 голов в 47 матчах за сборную России.