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26 октября, 11:13

Сборная России поздравила Дмитрия Сычева с 40-летием

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Сычев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-служба сборной России поздравила бывшего нападающего национальной команды Дмитрия Сычева с днем рождения.

26 октября Сычеву исполнилось 40 лет.

«Поздравляем легенду с днем рождения! Желаем Дмитрию крепчайшего здоровья, душевной гармонии и исполнения всех желаний!» — сказано в сообщении.

Сычев объявил о завершении карьеры в 2019 году. Его последним клубом стал армянский «Пюник», за который форвард не провел ни одного матча. Также он выступал за «Спартак», «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», «Волгу» и «Окжетпес».

В активе Сычева 15 голов в 47 матчах за сборную России.

Дмитрий Сычев. Мальчик из космоса. В 18 лет Сычев стал чудом российского футбола

Дмитрий Сычев
Футбол
Сборная России по футболу
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