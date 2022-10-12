Сборная России поздравила Никиту Симоняна с 96-летием

Сегодня, 13:14
Сборная России поздравила легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиту Симоняна с 96-летием.
«Поздравляем легендарного футболиста и тренера с днем рождения и желаем ему здоровья и счастья!» — говорится в публикации в Telegram-канале национальной сборной.
Вместе со сборной СССР Симонян становился олимпийским чемпионом. В составе «Спартака» он трижды выигрывал чемпионат и дважды — кубок Советского Союза.
Также Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» со 160 голами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования