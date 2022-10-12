Сборная России поздравила Никиту Симоняна с 96-летием

Сборная России поздравила легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиту Симоняна с 96-летием.

«Поздравляем легендарного футболиста и тренера с днем рождения и желаем ему здоровья и счастья!» — говорится в публикации в Telegram-канале национальной сборной.

Вместе со сборной СССР Симонян становился олимпийским чемпионом. В составе «Спартака» он трижды выигрывал чемпионат и дважды — кубок Советского Союза.

Также Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» со 160 голами.