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Сборная России

Сегодня, 12:26

Сборная России сыграет с Ираном 23 марта в Тегеране

Руслан Минаев
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России сыграет против национальной команды Ирана, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на директора по связям с общественностью федерации футбола страны Ирана Амира Махди Аллави. Матч пройдет 23 марта в Тегеране.

Отмечается, что между федерациями футбола стран подписал меморандум о сотрудничестве.

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.

Источник: РИА
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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