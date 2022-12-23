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Сегодня, 13:43

Селюк считает, что переход РФС в Азию ничего не даст

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я считаю, что РФС никуда не нужно переходить. Я слышал, что со стороны УЕФА исходит инициатива по снижению градуса санкций к российскому футболу. Они ведут определенные консультации. Посмотрим, что из этого выйдет. Переход в Азию ничего не даст. Посмотрите на Казахстан: они все безумно счастливы, что покинули АФК. Далеко ходить не нужно. Они принимают участие в европейских турнирах и радуются этому. Нужно просто подождать и вести диалог с УЕФА», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Сегодня, 23 декабря, пройдет заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-selyuk-sly-shal-chto-uefa-sobiraetsya-snizhat-gradus-sanktsij-k-rfs-perehod-v-aziyu-nichego-ne-dast/
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