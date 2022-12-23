Гинер после заседания исполкома РФС: «Азия? Это часть света»

Президент ЦСКА Евгений Гинер кратко рассказал об итогах заседания исполкома РФС.

«Определили бюджет», — сказал Гинер.

«Что с Азией? Это часть света», — президент ЦСКА снова ушел от прямого ответа на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

23 декабря проходит заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.