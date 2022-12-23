Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:58

Гинер после заседания исполкома РФС: «Азия? Это часть света»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент ЦСКА Евгений Гинер кратко рассказал об итогах заседания исполкома РФС.

«Определили бюджет», — сказал Гинер.

«Что с Азией? Это часть света», — президент ЦСКА снова ушел от прямого ответа на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

23 декабря проходит заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Футбол
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
8
7
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Червиченко назвал переход РФС в АФК имитацией действий
Вице-президент РФС: «Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года»
Журова заявила, что болельщикам и футболистам не нравится идея перехода РФС в Азию
Юран — о возможном переходе РФС в Азию: «Если нас там ждут, то не вижу проблем»
Решение по переходу РФС в Азию может быть принято на следующей неделе
Федун — о возможном переходе в Азию: «Лучше лечиться, есть надежда на выздоровление»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Селюк считает, что переход РФС в Азию ничего не даст

Решение по переходу РФС в Азию может быть принято на следующей неделе