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7 сентября, 10:49

Семин поддержал идею проведения товарищеских матчей сборной России

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что национальная команда проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном.

«Товарищеские игры нужны. Сейчас используются те возможности, которые нам доступны на сегодняшний день. Инициатива хорошая», — сказал Семин «СЭ».

Сегодня, 7 сентября, Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что 24 сентября сборная России проведет выездной товарищеский матч против команды Киргизии. Также стало известно, что в ноябре у россиян будет еще одна выездная игра против Ирана, точная дата проведения которой будет объявлена позднее.

В данный момент РФС ведет переговоры об организации домашнего товарищеского матча этой осенью. По информации «СЭ», соперником сборной России может стать команда Боснии и Герцеговины, а игру планируется провести в ноябре.

Футбол
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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